İstanbul'da trafik kazası: Yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süzer Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 TV 1626 plakalı otomobil, E.C. idaresindeki 34 RU 2496 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjdeki beton bariyere çarparak takla attı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.