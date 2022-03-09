İstanbul’da kamu kurumları yarın açık mı kapalı mı? 10-11 Mart kamuda çalışınlara idari izin var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstabul’da 30 yılın en yoğun kar yağışı söz konusu olacak. İstanbul’a beklenen kar erken başladı ve kentin yüksek kesimlerde kar yağmaya başladı. İstanbul’a 24 Ocak’ta yağın karda çile yaşayan İstanbullalar bu kez aynı duruma düşmek istemiyor. Kar yağışana ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması da geldi. İstanbul’da yarın ve cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve işçilere yönelik de beklenen duyuruyu yaptı.
İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı geldi. Asıl kar Perşembe ve Cuma günü yağacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Beklenen haberi İstanbul Valiliği verdi. İstanbul Valiliği açıklamasında, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi" denildi. Valilik açıklaması sonrası kamda çalışan memur ve işçiler de yarın kamu kurumlarında çalışanlara idari izin olup olmadığını sorgular oldu. Peki kamuda çalışınlara idari izin var mı?
Kamuda çalışanlar yarın idari izinli mi?
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada kamuda çalışan memur ve işçilere yönelik de duyuruyu yaptı. Valilik açıklamasında “ Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.