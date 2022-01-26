İstanbul Otogar açıldı mı? Cep otogarları ne zaman açılacak? Şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul otogarlarına dair yapmış olduğu açıklamanın ardından vatandaşlar, şehirlerarası otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına yönelik araştırma yapmaya başladı. Valilikten gelen açıklamaya göre İstanbul’da otogarlardan çıkış yasağı getirildi. Valiliğin, olası bir kaza durumuna karşı önlem için getirmiş olduğu yasaklar kapsamında İstanbul otogarları kapatıldı. Peki İstanbul otogarı ne zaman açılacak? Şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

İstanbul’da otogarlar ne zaman açılacak?

Şehirlerarası otobüs seferlerine getirilen bu yasağın 26 Ocak 2022 Çarşamba gününe kadar süreceğini duyuran İstanbul Valiliği, yasağın saat 09:00’da biteceğini, belirtilen tarih ve saate kadar şehirlerarası yolcu otobüslerinin İstanbul’a girip çıkamayacağını açıkladı. Yoğun kar yağışı, Esenler Otogarı, Alibeyköy Cep Otogarı ve Harem Otogarı başta olmak üzere İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda otobüs terminalini olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra İstanbul Havalimanı da seferlerini durdurmak zorunda kaldı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusuna "Bu öğleden sonra uçuşlar başlayacak. Pistlerden biri açık. Kocaeli'de de oldu, arkadaşlarımızın aldığı tedbirler, Karayollarının çalışmaları çerçevesinde Kocaeli'de ulaşımı aksatacak problem söz konusu olmadı. Çağrımız şudur, mümkün olmadıkça özel araçlarla yola çıkmasınlar. Bu tarafa özel araçlarla geliş verilecek (köprü geçişleri), ağır vasıtalar için yine yarın sabahı görmeliyiz.“ sözleriyle yanıt verdi.