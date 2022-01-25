İstanbul otobüs seferleri ne zaman yapılacak? İstanbul’a otobüs seferleri başladı mı?

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da trafik tamamen kilitlenince; İstanbul Vali Ali Yerlikaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada kente araç girişinin yasaklandığını duyurdu. Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat edenlerin şehre girişlerini izin verilmeyeceğini açıkladı. Kısa bir süre sonra İstanbul'a Kocaeli tarafından da araç girişi durduruldu.

İstanbul’a otobüs seferleri başladı mı?

İstanbul’a otobüs seferleri yapılıyor mu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu. Yerlikaya ayrıca, "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durduruldu" paylaşımında da bulundu. Öte yandan megakentte kar ve tipi etkili olmaya başladı. Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara, Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı. Bölgede devam eden kısıtlamanın sona ermesiyle yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilecek.