İstanbul adeta felç oldu. Araçlar trafikte kaldı, toplu ulaşım araçları çalışmadı… Binlerce insan evlerine ulaşamadı; kimi camilerde kimi AVM’lerde sabahladı… Peki, bugün evden çıkmak yasak mı? İstanbul güncel mesai saatleri!

İstanbul mesai saatleri 25 Ocak Salı | Bugün iş yerleri kaça kadar açık olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.

Kamu hariç diğer şirketlerde nasıl bir mesai uygulanacağı ise bilinmiyor. Şirketlerin kar yağışını göz önünde bulundurarak mesai saatlerini değiştirdi, kimi şirketin ise personelini uzaktan çalıştırdığı bilgileri geliyor.

Öte yandan 24 Ocak Pazartesi akşamı AVM’ler saat 19.30’da kapandı. 25 Ocak Salı gününe ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.