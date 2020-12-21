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Aktüel İsrail su şirketinden "Doğu Kudüs'teki Arap mahallelerin suyunu kesme" tehdidi
Aktüel

İsrail su şirketinden "Doğu Kudüs'teki Arap mahallelerin suyunu kesme" tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:21:52 -
İsrail su şirketinden "Doğu Kudüs'teki Arap mahallelerin suyunu kesme" tehdidi

KUDÜS (AA) - Kudüs Su ve Kanalizasyon Şirketi Hagihon, Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nın arka kısmında kalan Arap mahallelerin suyunu kesme tehdidinde bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Hagihon Yönetim Kurulu Başkanı Avi Balashnikov, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, Kudüs Belediyesi ve Maliye Bakanlığındaki yetkililere bir mesaj gönderdi.

Balashnikov mesajında, Maliye Bakanlığının, şirketin, Arap mahallelerindeki su tüketim bedellerini tahsil edememesi nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesiyle ilgili yeni bir anlaşma imzalamayı reddettiğini belirtti.

"Ayrım Duvarı'nın arkasında yaşanan sorunun Hagihon'un sorunu olmadığını ve bunun bedelini ödemek zorunda olmadıklarını" ifade eden Balashnikov, Maliye Bakanlığı ve Su İdaresiyle yıl sonunda yeni bir anlaşma imzalanmaması durumunda Doğu Kudüs'teki Arap mahallelerine verilen suyu kesme tehdidinde bulundu.

KAN'ın haberinde, duvarın arkasındaki bazı Arap mahallelerinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Ürdün ve İsrail arasında imzalanan anlaşmalar gereği su bedeli ödemediği belirtildi ancak konuyla ilgili ayrıntı verilmedi.

Haberde, şirketin, bu nedenle yaklaşık 24,5 milyon şekel (7,52 milyon dolar) zarar ettiği kaydedildi.

İsrail'in verilerine göre, söz konusu Arap mahallelerinde ikamet edenler, Kudüs'teki Arap nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

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