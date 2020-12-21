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Aktüel İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Aktüel

İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:44:27 -
İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden getirilen Özbey, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.

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