İsmail Büyükçelebi kimdir? İsmail Büyükçelebi biyografisi

FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'den sonra, örgütün en etkili isminin İsmail Büyükçelebi olduğu söyleniyor. Peki kim bu hain FETÖ'cü İsmail Büyükçelebi?

İsmail Büyükçelebi kimdir?

Örgütün ABD imamı olan İsmail Büyükçelebi, FETÖ elebaşı Gülen’in 1966’da vaiz olarak geldiği İzmir Kestanepazarı’ndaki çalışmaları sırasında örgüte ilk kazandırdığı isimlerden birisiydi. FETÖ’nün İzmir Tepecik’te açtığı ilk evde kalan ve Fetullah Gülen’in düzenlediği yaz kamplarına katılan Büyükçelebi, 1996-1997’de örgüte ait Zaman gazetesinde görev yaptı. Örgütün Ankara ve Türkiye imamlığı görevini de yürüten Büyükçelebi, 1997’de Uzak Doğu ülkeleri sorumlusu oldu. 1999’da örgütün “yurtdışı sorumlusu” olan Büyükçelebi, 2003’te gittiği ABD’de örgütün ‘Baş Yüceler Şurâsı’nda yer aldı. Büyükçelebi, FETÖ elebaşının ölmesi halinde örgütün yönetimi için adı geçenler arasında en güçlü aday olarak görülüyor.

Finans kaynakları ve eğitim kurumları ile ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi'nin, Gülen'den sonra örgütün başına geçebileceği belirtiliyor. FETÖ yapılanmasında 12 imamdan biri olan İsmail Büyükçelebi'nin siyasiler ile Gülen arasında aracılık yaptığı ve uzun süredir ABD'de bulunduğu biliniyor. ABD'de açtıkları vakıf ve kurumlarla ülkedeki akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, siyaset çevreleri ve iş adamlarıyla irtibat halinde olan terör örgütü, ihtiyaç duyduğu anlarda bu ilişkilerini devreye sokarak bilgi, haber ve reklam ile parasal kaynak ve hukuki imtiyaz elde edebiliyor.

İsmail Büyükçelebi FETÖ'nün kara kutusu

Türkiye’den bilgi sızdırdığı için 9 kişi tutuklanmıştı. Bu isimlerden Mustafa Koçyiğit’in abisi olduğunu iddia eden biri , törerist fuatavni hesabını İsmail Büyükçelebi’nin içinde yer alan kişilerin yönettiğini söylemişti. Ayrıca FETÖ’nün çatı ekibinde yer alan İsmail Büyükçelebi’nin kim olduğu merak konusu oldu!

Fethullah Gülen'in imamlarından İsmail Büyükçelebi şu an Türkiye'de bulunmuyor. Yurtdışına giden isimlerden İsmail Büyükçelebi, Fethullah Gülen'in ilk yıllardan beri adamı. Onunla her türlü plan ve projeyi oluşturan akıl takımından. FETÖ yapılanmasının en büyük 12 imamından biri. FETÖ'nün üst kadrosunda yer Alan İsmail Büyükçelebi’nin FETÖ hakkında Fethullah Gülen kadar bilgi sahibi olduğu biliniyor.