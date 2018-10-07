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“İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!

Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor karşı karşıya geldi. Ekşi Sözlük’te de maçı yakından takip eden İslam düşmanları, “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız, Conor’ın yanındayız” mesajları attı. Maç ise, Müslüman dövüşçü Khabib’in galibiyetiyle neticelendi.

07 Ekim 2018 Pazar 09:31
“İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!

 yeniakit.com.tr  Bugün sabaha karşı dindar yaşamıyla bilinen Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov ve tahammül sınırlarını zorlayan saçmalıklarıyla tanınan Conor McGregor arasında, tüm dünyanın takip ettiği bir maç vardı. Maç, Türkiye’de de merakla izlendi. Neredeyse her gün dini ve milli duygulara karşı skandal ifadelere yer verilen Ekşi Sözlük’te de maçı yakından takip edenler vardı. Ekşi Sözlük kullanıcılarının bir kısmı Khabib’i desteklese de, sitede çoğunluğu teşkil eden İslam düşmanları, “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız, Conor’ın yanındayız” mesajları attı. Maç sonucunda ise, girilen entry’lerin kesintiye uğradığı gözlemlendi.

Dünya kamuoyu Khabib’in yanında

Sportif başarısından ziyade saçmalıklarıyla ön planda olan Conor McGregor’ı, sadece koyu hayranları ve İslam düşmanları destekledi.

Sağduyulu spor severler ise, sportmenliğiyle ünlü, mütevazı yaşantısıyla bilinen Avar asıllı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov’u destekledi. Bu destek, sosyal medyada binlerce mesaja dönüştü.

“İslamcıların karşısında, Conor’ın yanındayız”

Ekşi Sözlük gibi yuvalanabildikleri yerlerde, her fırsatta İslam ve Müslümanlara saldıran internet kullanıcılarından biri, Conor McGregor’a destek mesajı atarak, “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız, Conor'ın yanındayız. Işid bu gece sayın op. dr. Beşar Esad'dan sonraki ikinci büyük yenilgisini alacak.” sözlerini yazdı.

İslam düşmanlarının dili tutuldu

Maç 4’üncü raundda neticelendi. Khabib, Conor’ı nakavt etti. Khabib’in kilidine boyun eğen Conor, pes etmek zorunda kaldı. Conor ve ekibinin, Khabib’e yönelik saldırgan tavrı ise, Müslüman dövüşçünün sinirlenmesine neden oldu. Maçtan sonra Khabib, kafesten dışarı atladı, Conor’ın ekibine saldırdı. Bu sırada Khabib’in yenilmesini bekleyen İslam karşıtlarının dili tutuldu. Özellikle Ekşi’de yuvalanan İslam karşıtlarının bir süre entry giremediği gözlemlendi.

Khabib unvanını korudu

Bu maçla birlikte Khabib Nurmagomedov, profesyonel kariyerinde çıkmış olduğu tüm maçları kazandı. Khabib, şampiyonluk unvanını korumuş oldu.






Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:31
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Conor McGregor
  3. kafes dövüşü

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