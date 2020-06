İŞKUR öğrenci iş ilanları | İŞKUR eğitim programı maaş 2020

Üniversitede okuyan öğrenciler ek gelir olarak, İŞKUR Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kapsamında yaz tatilinde 3 ay boyunca hem para kazanabiliyor hem de iş deneyimi elde edebiliyor.

İŞKUR Öğrenci Programına Kimler Başvuramaz?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İŞKUR öğrenci alımı programından yararlanamaz

18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri İŞKUR programına başvuramaz

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler İŞKUR öğrenci iş imkanına katılamazlar

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan üniversite öğrencisinin İŞKUR başvurusu kabul edilmez

Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler, (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

Yaz döneminde ders alan öğrenciler, İŞKUR öğrenci iş başvurusu yapamazlar

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler, (Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz)

İŞKUR kursiyer ücretleri ne kadar?

İŞKUR kursiyer ücretleri, 2020 yılında gelen zam ile birlikte 44 TL ile 100 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ancak kişinin öğrenci olması, sektörü, cinsiyeti gibi konular, maaşın değişmesine neden olmaktadır. maaşın amacı, kurs süresince kursiyerin en azından yol masraflarını karşılamaktır.

İŞKUR işbaşı kursuna nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR işbaşı kurs programına başvuru İŞKUR il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Kişilerin bizzat buralara başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Bu kursun başvurusunda herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

