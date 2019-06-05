İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

“İşsiz sanatçı” Alpay, terör örgütlerine açıkça destek verince vatandaş suç duyurusunda bulundu. İşsiz sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı. Alpay bu soruşturmayı “PR” çalışmasına dönüştürdü: “Geziyi savunmak, Gezmiş ve arkadaşlarına şarkı ithaf etmek terörse ben teröristim” diyen Alpay’ın konuyu saptırdığını belirten Hukukçular, “İsmi bu vesileyle gündeme gelen unutulmuş sanatçı durumundaki şahıs, Devlet’e alenen ‘katil’ diyor. Devlete katil derseniz, bunun hukuki karşılığı olur. Devlet adına yapılan bazı uygulamalardan bahisle Devlet yetkisini kullananları eleştirmek ile Devlet’e ‘katil’ demek arasında fark vardır. Alpay ayrıca terör örgütlerine açıkça destek vermek suretiyle suç işlemiştir.” dediler.

Alpay’ın konserde terör örgütü üyelerini övdüğü ve Devlet’e “katil” diyerek hakaret ettiği yönünde vatandaş şikâyetlerinin söz konusu olduğunu belirten hukukçular şu değerlendirmede bulundular:

“Bir kamu görevlisinin hırsızlık yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Bundan dolayı o kamu görevlisine ‘hırsız’ derseniz o kamu görevlisi ile aranızda dava süreci başlayabilir. Kamu görevlisi, kamu görevinin ifasından dolayı hakaret ettiğinizi, bunu da kamuya açık ortamda yaptığınızı ya da medya yoluyla yaptığınızı belirterek dava açabilir. Siz, o kamu görevlisini değil de devleti hedef alırsanız bu durumda devleti aşağılamış, devlete hakaret etmiş olursunuz. Bunu yaparken, terör örgütlerini överseniz bir başka suçun faili olarak da yargılanırsınız. Gündemden düşmüş sanatçı Alpay, soruşturmaya karşı çıkarken konuyu farklı bir tarafa çekerek PR çalışması yapıyor ama hukuk PR çalışması dinlemez.”

“Katil Devlet!”

Şarkıcı Alpay konser sırasında, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" demiş ve bazı duyarlı seyircilerin ihbarda bulunması sonrası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Zorlu Holding tavrını koymalı!

Öte yandan, Vestel markası ile ünlü Zorlu Grubu’nun twitter adresindeki övgüleri hatırlatan vatandaşlar, “Zorlu Grubu, Alpay’ın teröre övgüsüne ve devlete hakarete ilişkin tavrını ortaya koymalıdır” çağrısında bulundular.

Vestel’in resmi twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Muazzam sesi ve romantik şarkılarıyla yılların eskitemediği sanatçı Alpay, 50. Yılında Gururla Yerli Konserleri kapsamında bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde!” ifadeleri dikkat çekmişti.

Hukukçular, Zorlu Holding’in konuya sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Farklı bir durum düşünün: Diyelim ki, bir holdingin duyurusuyla o holdingin merkezinde bir etkinlik düzenleniyor ve o etkinlikte övülen sanatçı Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunuyor, bundan dolayı da şikâyet söz konusu oluyor ve o sanatçı hakkında dava açılıyor. O sanatçıyı öven yer sahibi holding ağır baskı altında kalır ve mutlaka açıklama yapardı. Bu olayda da Zorlu Holdinge düşen bir görev var. Alpay’ın yaptıklarını destekliyor mu desteklemiyor mu, bu konuda bir açıklama yapmaları gerekiyor.” dediler.

“DERİN SOL” Gazetelerden Alpay’a tam destek

Öte yandan, Alpay’a terör örgütüne açıkça destek veren Evrensel ve diğer “derin sol” gazetelerden açık destek gelmesi de dikkat çekti. Evrensel, Alpay’ın kirli tavrını “Duayen Sanatçıdan örnek tavır” olarak manşetine çekti. Cumhuriyet, Birgün, Sözcü gibi “yandaş” gazeteler de devlete “katil” diyen ve terörü öven Alpay’a tam destek verdiler.