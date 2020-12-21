Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak
Bütçede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12,67'lik pay ayrıldı
BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümet tarafından onaylanan 2021 yılı bütçesine göre, bakanlar, milletvekilleri ve kamudaki genel müdürlerin maaşlarında yüzde 40 vergi kesintisi kararı alındı.
Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini onaylayarak oylanması için Meclise gönderdi.
Buna göre, bakanlar, milletvekilleri ve genel müdürlerin maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak.
- IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12
Alınan bilgiye göre, 2021 yılı bütçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12,67'lik pay ayrıldı.
Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bütçe, Mecliste önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.