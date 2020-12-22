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Aktüel Irak Başbakanı Kazımi: “Türkiye, Irak’ı 5 milyar dolar desteklemeye hazır”
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi: “Türkiye, Irak’ı 5 milyar dolar desteklemeye hazır”

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:17:06 -
Irak Başbakanı Kazımi: “Türkiye, Irak’ı 5 milyar dolar desteklemeye hazır”

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye’nin Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak’ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Kazımi, Bağdat’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle başkanlık ettiği heyetle Türkiye’de büyük bir törenle karşılandıklarını ifade etti ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim yakın dostumdur. Türkiye’de Irak’a yakışır şekilde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır.” dedi.

Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan 2021 bütçesinde üst düzey hükümet yetkilileri dışındaki memur maaşlarına dokunulmayacağını kaydetti.

Dün Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliğine yapılan füze saldırısına da değinen Kazımi, bazı şüphelilerin tutuklandığını bildirdi.

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