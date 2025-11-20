  • İSTANBUL
İnkar etme şansı yok: Yere çöp atanlar şimdi yandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İnkar etme şansı yok: Yere çöp atanlar şimdi yandı

Mardin Artuklu’da çöp atanları tespit için zabıtalar artık yaka kamerasıyla sahada görev yapıyor.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Başkan Yardımcısı Gülgen Doğan, düzenlenen programda, 4 zabıtaya yaka kamerası taktı.

Başkan Amak, gazetecilere, ilçede çevre temizliğiyle ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını söyledi.

Temiz bir Artuklu, temiz bir toplum oluşturabilmek için farkındalık oluşturmak gerektiğine inandığını anlatan Amak, temiz bir doğa için ekiplerle beraber çalışacaklarını belirtti.

Amak, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütecek. İnsanları çöplerini yere atmama noktasında uyarılarını yapacak. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlarımız cezai işlem uygulayacaklar. Çöplerin atılacağı yerler çöp kovalarıdır, konteynerlerdir. Çöpleri kimler attıysa yaka kameralarıyla tespit edildiği anda da cezai işlem uygulanacak. Eminiz ki insanlar bu noktada duyarlıdır."

Daha sonra zabıta ekipleri, yere çöp atanları tespit etmek üzere denetime çıktı.

Gelecek günlerde 36 zabıtaya daha yaka kamerası takılacağı bildirildi.

ALPAGO

Bence tüm belediyelerde Fahri müfettişler olmalı...Yaka kameraları bunlarda da bulunmalı...Anın da zabıtaya bildirilip olaya müdahale edilmeli,cezaları kesilmelidir

Vay milletin haline

Belediyeler soygunculuk yapmaz nerdeyse hava parası alacaklar.
