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Aktüel İngiliz Başbakan Johnson, Macron ile Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü
Aktüel

İngiliz Başbakan Johnson, Macron ile Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü

Johnson, Brexit geçiş sürecini uzatmayacaklarını açıkladı - İngiltere'de 500 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:51:47 -
İngiliz Başbakan Johnson, Macron ile Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle tırların geçişine izin vermemesine ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesini umduğunu söyledi.

Johnson, yeni tür nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin İngiltere ile olan seyahati durdurmasını görüşmek üzere acil durum kabinesini topladı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Johnson, İngiltere'nin diğer ülkelerin yeni Kovid-19 türüne ilişkin endişelerini anladığını ancak araçta tek başına bulunan bir tır şoföründen kaynaklanabilecek riskin çok düşük olduğunu savundu.

- Macron ile görüştü

Başbakan Johnson, Dover Limanı'ndaki gecikmelerin İngiltere'ye gelen yiyecek ve ilaç sevkiyatının küçük bir miktarını, İngiltere'den Avrupa kıtasına giden malların ise sadece yüzde 20'sini etkilediğini, konuya ilişkin Macron ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Macron'un sorunu çözmeye istekli olduğunu söylediğini aktaran Johnson, durumun "birkaç saat içinde" halledilmesini umduğunu aktardı.

- "DTÖ şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır"

İngiliz Başbakan, 31 Aralık'ta bitecek olan Brexit geçiş sürecini uzatıp uzatmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine ise "Pozisyonumuz değişmedi, sorunlar var." dedi.

İngiltere'nin kendi kanunlarını kontrol edebilmesinin şart olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Johnson, bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır." diye konuştu.

Bu arada Johnson, çoğunu yaşlıların oluşturduğu 500 binden fazla kişiye aşının ilk dozlarının yapıldığını da açıkladı.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapmış, kuyruklar oluşan marketlerde bazı rafların boşaldığı görülmüştü.

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