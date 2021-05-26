İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli nereli, ilker Kaleli yaşı kaç?
Sosyal medyada Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli gündem oldu. İlker Kaleli’nin sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer almasıyla birlikte kim bu İlker Kaleli? sorusu da sorulmaya başlandı. İlker Kaleli kimdir? sorusunun yanında İlker Kaleli nereli, ilker Kaleli yaşı kaç? soruları da yine internet üzerinden bir hayli aranmakta. İşte İlker Kaleli’nin hayatı.
İlker Kaleli kimdir? Tam ismiyle İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İlker Kaleli İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
İlker Kaleli hangi dizilerde oynadı? İlker Kaleli sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.