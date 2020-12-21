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Aktüel İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:55:30 -
İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.


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