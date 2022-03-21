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Otomotiv İkinci elde satışlar arttı
Otomotiv

İkinci elde satışlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:16:00 -
İkinci elde satışlar arttı

Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen yılın şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 düşüş belirlendi. Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi. İstanbul, pazarın en fazla satış gerçekleştiren ili oldu.

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