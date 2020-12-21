  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel IKBY'den uluslararası koalisyona "Yasa dışı güçlerin Sincar'dan çekilmesi gerek" mesajı
Aktüel

IKBY'den uluslararası koalisyona "Yasa dışı güçlerin Sincar'dan çekilmesi gerek" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:08:21 -
IKBY'den uluslararası koalisyona "Yasa dışı güçlerin Sincar'dan çekilmesi gerek" mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmesi gerektiğini bildirdi.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'de Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki durum, Peşmerge güçleri ile koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonun önemi gibi konuları ele alan ikili, terör örgütü DEAŞ mensuplarının oluşturduğu tehditlere karşı Peşmerge güçlerine destek vermeyi sürdürme vurgusu yaptı.

"IKBY'nin tüm çabaları ve güçlerini terörle mücadeleye yoğunlaştırabilmesi için yasa dışı silahlı güçlerin topraklarından çekilmesi gerektiğini" vurgulayan Barzani, "Bölgede güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etmek, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmeleri için uygun bir ortam sağlamak amacıyla Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve silahlı milislerin bölgeden çekilmesinin önemine" işaret etti.

Beaurpere ise IKBY'nin, ABD ve koalisyon güçleri için önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı." demişti.

- Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında PKK terör örgütünün bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay