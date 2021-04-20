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Oruç İftar saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Oruç

İftar saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

İftar vakitleri 2021 imsakiyesi iftar saati yaklaştıkça merak ediliyor. Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Müslümanlar oruç ibadetine 13 Nisan’da başladılar. Farz olan oruç ibadeti Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek. Yayımlanan imsakiyeye göre İstanbul, Ankara, İzmir, Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:23:00 -
İftar saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Konya akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

20 Nisan iftar saati ne zaman? İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 20 Nisan 2021 Pazartesi günü İstanbul için iftar vakti saat 19:56 olacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte mega kentte oruçlar açılacak. İşte il il iftar saatleri...

İftar vakitleri 2021 imsakiyesi

Aşağıda yer alan linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İftar duası

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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