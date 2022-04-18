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Biyografi İbrahim Ömer Gönül kimdir? SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli, hayatı!
Biyografi

İbrahim Ömer Gönül kimdir? SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli, hayatı!

SPK yeni başkanı İbrahim Ömer Gönül kimdir? Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. İbrahim Ömer Gönül’ün SPK başkanı olmasıyla birlikte İbrahim Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül nereli kaç yaşında? İbrahim Ömer Gönül hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? gibi sorular da merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 08:20:00 - 2022-04-18 08:44:14
İbrahim Ömer Gönül kimdir? SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli, hayatı!

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. İbrahim Ömer Gönül’ün SPK başkanı olmasıyla birlikte İbrahim Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül nereli kaç yaşındna? İbrahim Ömer Gönül hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? gibi sorular da merak edilmeye başlandı.

İbrahim Ömer Gönül kimdir?

İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. İbrahim Ömer Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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