Hyundai’den 25 bin kilometrelik sürdürülebilirlik turu

Kendini dalgıçların sağlığına ve güvenliğine adamış uluslararası bir tıp ve araştırma kuruluşu olan DAN Europe, kâr amacı gütmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Yakın bir zamanda ilk sürdürülebilir turunu tamamlayan kuruluş, kurumsal elçileri Alana Alvarez ve Manuel Bustelo ile 17 ülkedeki paydaşları ziyaret etti.

Denizlerdeki büyük tehlike

Birkaç yıldır dalış yapan Alvarez ve Bustelo, deniz ekosisteminin büyük ölçüde değiştiğini fark etti. Bu doğrultuda ilgili kuruluşlar ve Hyundai ile bağlantı kuran ikili, özellikle denizlerin ve okyanusların temiz tutulması hususunda oldukça önemli çalışmalar yaptı. Çünkü, ağ ile avlanma, mercan ağartma ve tüm ülkeleri etkileyen kirlilik, artık küresel bir sorun olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük deniz hayvanlarının sayısı da düşürerek gelecek nesillerin sağlığı için de büyük risk oluşturuyor. Bu sebeple deniz ekosistemlerini desteklemek için mevcut ağ içinde bir değişiklik yaratmak ve doğa ile yeniden bağlantı kurmak gerekiyor. Ürettiği çevre dostu yeni nesil otomobillerle de son yıllara damgasını vuran Hyundai ise bu doğrultuda elektrikli ürün yelpazesini genişletmenin de ötesine geçiyor ve insanlık için ilerleme hedefine ulaşmaya devam ediyor. Hyundai, denizlerdeki terk edilmiş ağları ve diğer atıkları toplayan okyanus koruma kuruluşu ile “Sağlıklı Denizler” adlı bir ortaklık başlatırken bu sayede 2021 yılında mavi sulardan 78 tondan fazla atık toplandı. Sürdürülebilir ürünler yaratmak ve sosyal çevre bilincini kitlelere yaymak için DAN Europe’u destekleyen Hyundai, işbirliğinin hem sualtında hem de karada olmasını hedefliyor.

Tur 6 ay sürdü

“Sürdürülebilir Tur”, 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nde başlamış ve DAN Europe çalışanları ilk olarak İtalya’nın Roseto Degli Abruzzi kentindeki bir plajı temizlemişti. Yaklaşık altı ay boyunca İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ı içeren 17 Avrupa ülkesini ziyaret eden ekip, çok sayıda şirketin CEO’ları, kurucuları, STK’lar ve sürdürülebilir ürünlerle çalışan start-up’lar da dahil olmak üzere önemli isimlerle bir araya geldi. Daha sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre savunuculuğunu yapmak için yaklaşık 25.000 kilometre yol kat eden ikili, amaçlarına tam olarak uyması için doğa dostu bir otomobil olan Hyundai KONA Elektrik modelini tercih ettiler. Bu tur boyunca 0 emisyonla hareket eden KONA Elektrik, düşük tüketimi ve uzun menziliyle de DAN Europe ekibine önemli avantajlar sağlamış oldu. Hyundai, sadece otomobil üretmeyerek çevreye ve gelecek nesillere karşı olan tutumunu sürdürmeye ve ilgili kuruluşlara destek olmaya devam edecek. Ayrıca, Avrupa’da satışa sunduğu modellerinin yüzde 75’inden fazlası elektrikli bir versiyona sahip olan Hyundai, bu oranı 2025’ten sonra yüzde 100’e çıkarmayı planlıyor.