Hyundai ünlü tasarımcı Giugiaro ile Pony Coupe konsepti için işbirliği yapıyor

Tasarım firmasının sahibi olan baba ve oğul Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro, yıllar önce otomotiv endüstrisine kazandırdıkları modeli, tekrar hazırlayacak olmanın haklı gururunu yaşıyor. Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro ile birlikte çalışacak olan Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ve Kreatif Direktörü Luc Donckerwolke, Hyundai’nin marka kimliğine ve tarihine katkıda bulunacak.

Hyundai, 2019 yılında tanıttığı “45” adlı konseptinde de bu efsanevi modelden etkilendi ve bu projenin tasarımını çok değiştirmeden IONIQ 5 adıyla seri üretim bandına aldı.

Ayrıca Hyundai, 2021’de de orijinal Pony üretim otomobilini restomod elektrikli araç konsepti olarak yeniden yorumladı. Hyundai, bu özel mirası devam ettirmek için geçtiğimiz aylarda da N Vision 74 Coupe konseptini tanıtmış ve özellikle performans tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı.