Hüseyin Burak Fettahoğlu kimdir? Trabzon il milli eğitim müdürü kim?
Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda Hüseyin Burak Fettahoğlu getirildi. Peki, Hüseyin Burak Fettahoğlu kim?
2002’de 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanından mezun oldu. Erzincan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2002-2008 yılları arasında öğretmenlik, 2008-2014 yılları arasında farklı okul ve kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.
17.12. 2021 tarihi itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.
Hüseyin Burak Fettahoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.