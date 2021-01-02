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Aktüel Hidrokarbon ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Aktüel

Hidrokarbon ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Hidrokarbon ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü yapacağı açıklamanın öncesinde vatandaşlara hidrokarbon ile ilgili bir gelişme olabileceği konusunda merak uyandırdı. Ülkemiz denizlerinde yapılan doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmaları devam ederken cuma günü yapılacak olan açıklama birçok konuda merak uyandırdı. Peki, Hidrokarbon ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:00:00 -
Hidrokarbon ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Ülkemiz denizlerinde doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü yapacağı açıklamanın öncesinde vatandaşlara hidrokarbon ile ilgili bir gelişme olabileceği konusunda merak uyandırdı.

Hidrokarbon nedir?

Hidrokarbon, karbon ve hidrojen CxHy atomlarının bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal bir bileşiktir. Hidrokarbonlar çok çeşitli olmaktadır. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önem taşımaktadır. Benzen, benzin, naftalin ve asetilen birer hidrokarbon üyedir. Hidrokarbonlar, teorik bakımdan da oldukça önemli durumdadır. Bunun sebebi organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak nitelendirilmesinde, hidrokarbonların adlandırılması da esas durumdur.

Hidrokarbon tipleri nelerdir?

Hidrokarbonlar yapılarına göre alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflara ayrılmaktadır. Alifatik ve alisilik bileşikler kendi aralarında doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır. Doymuş hidrokarbon, en çok hidrojeni alarak ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine tek elektron bağı ile bağlı şekildedir. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine iki ya da üç bağ ile bağlanmış durumdadır.

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