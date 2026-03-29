Hatay’da facia gibi kaza kamerada

Kaza, Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi Antakya - Samandağ yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan iş makinesi yüklü ağır tonajlı tırın sürücüsü, özel bir kolejin bulunduğu bölgede yaya geçidine geldiği esnada önünde aniden duran otomobile çarpmamak ve yolun sağında karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen öğrencilerin arasına dalmamak için manevra yaptı. Tır, sürücüsünün manevra yapmasıyla orta refüje çıktı ve sürücü hafif yaralandı. Tır sürücüsünün kazayla birlikte yaşanabilecek facianın önüne geçmek için yaptığı manevra ve refüje çıktığı anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Tır, hızını kontrol edemeyip otomobile çarpmamak için sola kırıp refüje girdi"

Hızlı olan tırın otomobile çarpmamak için sola kırıp refüje çıktığını ifade eden vatandaş İzzet Hacımahmutoğlu, "Trafik akarken ışık kırmızıya döndü. O anda öndeki araç durmak için yavaşladığında arkadan gelen tır, hızını kontrol edemeyip otomobile çarpmamak için sola kırıp refüje girdi. Çok şükür ki herhangi bir yaralanma olmadı. Büyük araçların burada dikkatli olmaları gerekiyor. Burası yaya geçidi olduğu için sürücülerin hız sınırlarına uymaları ve yayalara öncelik vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.