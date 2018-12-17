Hamza Yerlikaya üniversitelilerle buz hokeyi oynadı





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı antrenman çağrısına yanıt vererek buz hokeyi oynadı.

Yerlikaya'nın Ankara BELPA Buz Pateni Tesisleri'ndeki sporcularla antrenmanına Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da eşlik etti.

Buz hokeyinde sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu alanda çok ciddi bir çıkışımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar, beraberinde başarıyı da getiriyor. Federasyon başkanımız Halit Albayrak'ın da gayretleriyle çok başarılı sporcularımız yetişecektir. Bakanlık olarak maddi ve manevi daima sporcularımızın yanındayız. Bizim için önemli olan, bir branşın olimpik olup olmaması değil, herkesin spor yapması ve her sporun yapılabilir olduğunu göstermek. Gayemiz bu şekilde. Biz spor ülkesiyiz. Her alanda başarılı olmak için çalışıyoruz. Gelişerek büyümeye devam edeceğiz."

Buz hokeyinde başarının muazzam olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifleriyle her alanda olduğu gibi buz hokeyinde de başarılı olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Baktığımızda bölgesel olarak kış ülkesiyiz. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde tesisleşme konusunda çok iyi noktalara geldik. Gayretle ve istekle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halit Albayrak ise buz hokeyi sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi adına kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından Hamza Yerlikaya ve Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

