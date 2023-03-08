Habertürk safını belli etti! Habertürk şimdi de TOGG'u hedef aldı

Geçtiğimiz gün Kübra Par'ın 'Siyaseti inşa ediyoruz' sözleri ile Altılı Masa-medya ortaklığını afişe eden Habertürk şimdi de TOGG üzerinden yeni bir algıya girişti.

HABERTÜRK'TEN SKANDAL HABER

Yerli ve milli otomobil TOGG'un yola çıkmasına sayılı günler kala Altılı Masa'nın sözcülüğüne soyunan Habertürk skandal bir habere imza attı.

Habertürk'te yer alan haberde, Çin'den gelen otomobillere uygulanacak olan ÖTV artışı ele alınarak, Türkiye'nin TOGG için yeni otomobil pazarını piyasaya küstüreceği iddia edildi.

TOGG'U HEDEF ALDILAR

TOGG'u daha cazip hale getirecek düzenlemenin, yerli otomobilin yola çıkmasına günler kala çarpıtılması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından manidar olarak yorumlandı.

TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARI İTTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Söz konusu ÖTV hamlesi son zamanlarda muhalefet sözcüsü gibi davranan Habertürk'ü harekete geçirdi. Habertürk, Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanacak ÖTV artışı ile yeni bir otomotiv pazarının kaçırılacağını iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOGG'a ilgiyi artırmak için yapılan düzenleme üzerinden TOGG'u hedef alan haberde, ÖTV artışı üzerinden 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' mesajı verildiği öne sürüldü.

Habertürk'ün TOGG'u hedef alan haberi sosyal medyada da büyük tepki çekti.