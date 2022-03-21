Güvenliğini kanıtladı
Premium otomobil markası Lexus, tamamen yeni NX’in kapsamlı gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları sistemlerini içeren özellikleriyle bağımsız test kuruluşu Euro NCAP ölçümlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı.
Aynı zamanda Lexus’un geliştirdiği pasif güvenlik önlemleri de bir darbe anında araç içerisindekileri en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte tam hibrit NX 350h ve plug-in hibrit NX 450h aynı yüksek güvenlik derecesine ulaştı. Lexus NX bu yıldan itibaren Türkiye pazarında satışa sunulacak.