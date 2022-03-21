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Otomotiv Güvenliğini kanıtladı
Otomotiv

Güvenliğini kanıtladı

Premium otomobil markası Lexus, tamamen yeni NX’in kapsamlı gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları sistemlerini içeren özellikleriyle bağımsız test kuruluşu Euro NCAP ölçümlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:11:00 -
Güvenliğini kanıtladı

Aynı zamanda Lexus’un geliştirdiği pasif güvenlik önlemleri de bir darbe anında araç içerisindekileri en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte tam hibrit NX 350h ve plug-in hibrit NX 450h aynı yüksek güvenlik derecesine ulaştı. Lexus NX bu yıldan itibaren Türkiye pazarında satışa sunulacak.

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