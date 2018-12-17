0553 313 94 23

Göztepe, Nazilli Belediyespor maçına hazır

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
Göztepe, Nazilli Belediyespor maçına hazır

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Antrenman hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Adama Traore ve Hakan Çinemre'nin katılmadığı antrenmanda, Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Lamine Gassama takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya protestosu!
    1. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya..
    2. Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    3. Fransa internet devlerini..
    4. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    5. Fransa'da polis sendikasından..
    6. Başkan Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğinde
    7. Erkekler nazlı oluyor
    8. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    9. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    10. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    11. Kadınlarda kasık ağrısı
    12. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    13. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    14. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    15. Emeklilere iki zam birden!
    16. Nasırdan kurtulmak için...
    17. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    18. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    19. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    20. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!