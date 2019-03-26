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Gilaburu bitkisi nedir? Gilaburu kullanımı nasıldır? Gilaburu faydaları nelerdir?

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu bitkisi, son yıllarda ülkemizde de ilgi görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Peki, gilaburu bitkisi nedir? Gilaburu kullanımı nasıldır? Gilaburu faydaları nelerdir?

26 Mart 2019 Salı 12:20
Gilaburu bitkisi nedir? Gilaburu kullanımı nasıldır? Gilaburu faydaları nelerdir?

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu bitkisi, son yıllarda ülkemizde de ilgi görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Peki, gilaburu bitkisi nedir? Gilaburu kullanımı nasıldır? Gilaburu faydaları nelerdir?

Gilaburu bitkisi nedir?

Gilaburu, Adoxaceae familyasından kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde bir meyve veren ağaç türü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.

Daha ziyade Kayseri ve civarında yetişir. Bol miktarda su ile yetiştirilir. Acımsı bir tadı vardır. Ekim ayı içerisinde dalından toplanarak yıkanır ve arpa ile birlikte mayalanmak üzere bol su ile şişelenir.

Gilaburu faydaları nelerdir?

Yoğunlukla Kayseri'nin Bünyan ilçesi ile civarında yetişen ve "gilaburu" bitkisi, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak satılıyor.

Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor. 

Gilaburu kabuğunun kramplara ve kas gerginliklerine iyi geldiği söylenmektedir.

Gilaburu kabuğun fazla görülen regl kanamalarına karşı da etkili olduğu söylenmektedir.

İdrar söktürücü bir etkisi olan gilaburu vücuttan fazla suyu uzaklaştırarak ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:20
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