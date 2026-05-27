Gazze'nin sesi olmuştu: Bassem Youssef Türkiye'ye geliyor

Batı medyasının ikiyüzlülüğünü ve Filistin'de yaşananları sert bir mizah diliyle tüm dünyaya anlatan Mısırlı komedyen Bassem Youssef, 19 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Tuz Biber organizasyonuyla gerçekleşecek gösteri, "Belly of the Beast" (Canavarın Karnı) turnesi kapsamında Türk seyircisiyle buluşacak.

Asıl mesleği kalp cerrahisi olan Bassem Youssef, 2011 yılında Mısır'da başlattığı Al Bernameg adlı politik hiciv programıyla milyonlarca ferdin ilgisini çekti. Çamaşır odasında çektiği 20 dakikalık amatör YouTube videolarıyla başlayan bu serüven, kısa sürede Ortadoğu'nun en büyük televizyon şovuna dönüştü. Ortadoğu'nun “Jon Stewart”'ı unvanını kazanan Youssef, Time dergisinin "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinde yer aldı.

Piers Morgan'ı morga sokmuştu

Komedyenin dünya çapında bir uyanışa sebep olan asıl çıkışı ise İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın Vaşington ve Londra gibi merkezlerde yakından takip edilen programındaki tarihi yayındı. Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve ana akım medyanın söylemlerini yerle bir eden bu röportajda Youssef, terörist İsrail'in Gazze'deki işgalini kendi silahıyla, kara mizahla vurdu. Yayının milyonlarca kişinin zihniyet değişimine sebep olan o meşhur kesiti ekranlara şu diyalogla yansımıştı:

Piers Morgan: Gazze'de yaşanan son gelişmeler hakkında şahsi hislerin neler?

Bassem Youssef: Eşimin tüm ailesi Gazze'de yaşıyor. Kendileriyle olan iletişimimiz tamamen koptu. Biz bu ağır tabloya fazlasıyla aşinayız. Bildiğin üzere eşim Filistinli. Onların işini bitirmek oldukça zorlu bir görev. Bunu bizzat denedim, eşim çocukları sürekli canlı kalkan konumunda tutuyor.

Piers Morgan: Bu yaklaşımın oldukça karanlık bir mizah barındırıyor.

Bassem Youssef: Kara mizah benim uzmanlık alanım. İsrail medyasının sunduğu argümanlar bu mizahtan çok daha karanlık bir tabloya sebep oldu. Benzer durumu Ben Shapiro'nun beyanlarında açıkça görüyoruz. Shapiro, bölgedeki halkın bütünüyle sürgününü talep ediyor. Ben aynı kelimeleri İsrail için kullansam, anında toplumdan aforoz edilirdim.

Piers Morgan: İsrail'in asıl amacı Hamas'ı bütünüyle bitirmek. Sence İsrail'in vereceği karşılık hangi boyuta ulaşmalı?

Bassem Youssef: Bu soruyu doğrudan sana yöneltiyorum Piers. İsrail'in intikam hissinin doyması adına kaç Filistinlinin ölümü şart koşuluyor? Beklenen kan oranı tam olarak nedir? Bir İsrailli cana karşılık kaç Filistinli can? Geçmiş yıllardaki istatistiklere baktığımızda bu oranın bire yirmi veya bire otuz seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz. Günümüzde bu oran çoktan aşıldı.

Piers Morgan: İsrail yetkilileri, sivil kayıpların asıl sorumluluğunu doğrudan Hamas'a yüklüyor.

Bassem Youssef: Harika bir argüman. Hamas'ı bitirmek fikrini bütünüyle ele alalım. İsrail'in Gazze'yi yerle bir ettiğini ve Hamas'ı tamamen sıfırladığını varsayalım. Şimdi Batı Şeria'daki mevcut tabloya odaklanalım. Orada Hamas'ın askeri veya siyasi gücü bütünüyle sıfır. Bölge tamamen farklı bir otoritenin mutlak kontrolünde. Buna rağmen İsrailli yerleşimciler oradaki sivil Filistinlileri her gün katlediyor. Bu duruma tam olarak ne sebep oldu? Tüm bu yaşananlar, mutfağındaki bir sorunu çözmek adına önce kendi evini, ardından emin olmak için komşunun evini ateşe vermekle birebir aynı anlamı taşıyor.

Piers Morgan: Sivillerin can kaybı büyük bir trajedi, bunu herkes kabul ediyor. Senin barış adına çözüm önerin nedir?

Bassem Youssef: İsrail'in işgal politikalarını bitirişi süreci başlatır. Ferdi hakların teslimi barışa zemin hazırlar. Filistin halkına eşit vatandaşlık hakları sunulduğunda, barış ortamı kendiliğinden oluşur. Vaşington yönetiminin bölgedeki tek taraflı desteği, süreci tamamen kilitliyor.

Youssef, Belly of the Beast gösterisinde küresel siyasetin çelişkilerini, medya manipülasyonlarını ve şahsî hayatındaki zorlukları kara mizahla harmanlıyor. Sahnede uluslararası krizleri ve medyanın çifte standartlarını işlerken izleyiciyi konfor alanından çıkmaya itiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında işgalci sıfatını kullananların, İsrail saldırılarını karmaşık bir durum şeklinde tanımlamalarındaki çifte standardı herkesin yüzüne çarpıyor.

Turnenin İstanbul ayağı, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 20.00'de İstanbul Kongre Merkezi'nde İngilizce olarak gerçekleştirilecek. Politik duruşunu mizahla birleştiren Youssef, İstanbul'daki izleyicilerine dünya gündeminin perde arkasını sarsıcı bir dille sunacak.