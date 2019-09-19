Gaz şişkinlik için hangi doktora gidilir? Reflü için hangi bölümden randevu alınır

Rüflü hastalığına hangi doktor bakar, reflü için hangi doktora gitmek gerekir? Sorusu reflü hastalığı şikayeti olanlar tarafından sorgulanmakta. Midede yanma, şişkinlik, boğazda yanma, gaz şikayeti gibi belirtileri olan reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Birçok insan, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabilirken bazı hastalarda ise cerrahi girişim gerekmektedir.

Reflü hastalığının en sık belirtisi göğüste yanmadır. Bazı insanlar bu yanmayı midesinde, boyunda, omuzlarda ya da hatta sırtta ve kolda dahi hissedebilir. Kalp ağrısından bazen ayırt edilemez. Genellikle bu nedenle doktora başvururlar. Ağıza ekşi su gelmesi de reflünün diğer belirtisi olarak görülmekte. Ağız kokusu, ses kısıklığı nefes darlığı, çarpıntı, astım, diş çürüğü de reflünün atipik belirtileri arasında yer almakta. Peki Reflü için hangi doktora gidilir? Sorusunun cevabına gelecek olursak, reflü şikayetinde randevu almanız gereken bölüm "dahiliye bölümü" veya "Gastroenteroloji" dir.