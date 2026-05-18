Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk mesajında "Bu zafer, sezon boyunca ortaya koyulan emeğin, fedakarlığın, dayanışmanın ve Galatasaray'a duyulan sonsuz bağlılığın eseridir. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Yeni hayaller var. Yeni zaferler var. 27. şampiyonluk, Avrupa'da daha büyük başarılar için Galatasaray'ı dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri yapmak için aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez ulaştıkları şampiyonlukla ilgili mesaj yayımladı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi ve sosyal medyadaki hesaplarından paylaşılan mesajında "Büyük bir mücadelenin, büyük bir inancın ve eşsiz bir birlikteliğin sonunda… Galatasarayımızın üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanmasının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu zafer; sezon boyunca ortaya koyulan emeğin, fedakarlığın, dayanışmanın ve Galatasaray'a duyulan sonsuz bağlılığın eseridir. Sahada verilen mücadele kadar, tribünlerdeki inanç da bu başarıyı mümkün kılmıştır. Bu büyük başarıda emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına hitaben, "Sezon boyunca yağmurda, karda, deplasman yollarında, tribünlerde, ekran başında takımının yanında olan, bir an olsun inancını kaybetmeyen milyonlarca Galatasaraylıya sonsuz teşekkür ediyorum." diyen Özbek, "Siz yalnızca destek vermediniz. Bu takımın itici gücü oldunuz. Her maçta, her zorlu anda, sahadaki mücadeleye ruh kattınız. Bu şampiyonlukta en büyük paylardan biri yine sizindir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Teknik heyete, futbolculara, kaptanlara, kulüp çalışanları ve profesyonele de teşekkür eden Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray formasının taşıdığı sorumluluğu her an hissederek mücadele ettiler. Sahada ortaya koydukları karakter, birliktelik ve kazanma arzusu; Galatasaray’ın neden farklı bir camia olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.

Üyelerimize, divan kurulumuza, geçmiş dönem başkanlarımıza, yöneticilerimize ve bu büyük camianın her ferdine de şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Galatasaray’ın gerçek gücü sadece kupalarında değil köklerinde, kültüründe ve birbirine duyduğu bağlılıktadır.

 

Bu sezon Avrupa'da ortaya koyduğumuz mücadele de hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gecelerinde yeniden Avrupa’nın en büyük sahnesine yakıştığını gösterdi. Attığımız her adımda yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın geleceğini de inşa ettiğimizi tüm dünyaya gösterdik. Ancak biz hiçbir zaman kazanılanlarla yetinen bir kulüp olmadık. Çünkü Galatasaray’da başarı bir sonuç değil, bir karakter meselesidir. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Yeni hayaller var. Yeni zaferler var. 27. şampiyonluk, Avrupa'da daha büyük başarılar için Galatasaray'ı dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri yapmak için aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte Galatasaray'ız. Ve biliyoruz ki; Bu büyük camia omuz omuza yürüdüğü sürece Galatasaray’ın başarılarla dolu hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek. Şimdi yeni hikayeler yazma zamanı… Yaşasın Galatasaray!"

