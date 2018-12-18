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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Balıkesirspor Baltok: 1 - Çaykur Rizespor: 1- Balıkesir ekibi, ilk maçta 2-0 yendiği Çaykur Rizespor karşısında üst tura çıktı

18 Aralık 2018 Salı 17:32
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Furkan Çil (Dk. 67 Muhammed Ali Doğan), Kethevoama (Dk. 67 Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk (Dk. 76 Otoo), Uğur Aygören, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Çaykur Rizespor: Ujkani, Talbi, Robin Yalçın (Dk. 72 Vedat Muric), Jach (Dk. 81 Muhammet Çelik), Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu (Dk. 72 Orhan Ovacıklı), Fink, Eren Karadağ

Goller: Dk. 59 Gladkyy (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 64 Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)


BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor Baltok, üst tura yükseldi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok, bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırdı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:32
  1. Balıkesir
  2. Balıkesirspor BALTOK
  3. Çaykur Rizespor A.Ş.
  4. Futbol
  5. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

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