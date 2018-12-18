Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





Stat: OSTİM

Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Şen, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 46 El Kabir), Mahmut Akan (Dk. 46 İlhan Parlak), Mehmet Sak, Faty, Cerci, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 64 Sedat Ağçay), Mokhtar, Kehinde

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı, İzzet Yıldırım, Muhammet Özkal, Özgür Yılmaz, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 67 Emre Şahin), Cem Ekinci (Dk. 90+1 Hüseyin Kala), Şaban Yılmaz Genişyürek (Dk. 71 Göksu Türkdoğan)

Goller: Dk. 24 ve Dk. 76 Cerci (penaltılardan), Dk. 72 Kehinde (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Cem Ekinci, Dk. 35 Orhan Aktaş (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kehinde, Dk. 37 Mokhtar, Dk. 86 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Orhan Aktaş, Dk. 45+1 Şaban Yılmaz Genişyürek, Dk. 77 Ozan Sol, Dk. 85 Kaya Tarakcı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)





ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendi.

İlk karşılaşmayı 4-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kupada son 16 takım arasına kaldı.

23. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Kehinde, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Muhammet Özkal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

29. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor, beraberliği yakaladı. Harun Kavaklıdere'nin ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Cem Ekinci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

35. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş, ceza alanı ön çizgisinde aldığı topla ceza alanına girdi. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

72. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği sağladı. Faty'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumdu bulunan Kehinde, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

74. dakikada MKE Ankaragücü, bir kez daha penaltı kazandı. İlhan Parlak, savunma oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Serkan Çınar, bir kez daha penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



