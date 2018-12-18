Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
1461 Trabzon: 3 - Ümraniyespor: 1- İlk maçı 4-1 kazanan Ümraniyespor, kupada son 16 turuna yükseldi18 Aralık 2018 Salı 15:12
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen
1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk. 75 Doğukan Öksüz), Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü
Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Diabang (Dk. 65 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+2 Serkan Göksu), Leandrinho (Dk. 65 Atabey Çiçek)
Goller: Dk.45+1 (penaltıdan) Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 53 Burak Temir, Dk. 61 ve 87 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Dk. 37 Leandrinho, Dk. 77 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Tarık Tekdal (Ümraniyespor) Dk. 88 Ahmet Eren, Dk. 89 Doğukan Öksüz, Dk. 90+1 Burak Temir (1461 Trabzon)
TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Ümraniyespor, ilk maçı 4-1kazanmıştı.
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