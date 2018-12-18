Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kupanın 5. turunda 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu18 Aralık 2018 Salı 14:09
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor: Serkan Tokat
18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
YORUM YAZ