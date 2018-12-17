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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 16. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü- Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan Beşiktaş 3, Trabzonspor 4, Galatasaray 5, Kasımpaşa 6, Antalyaspor ise averajla 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.


- Sonuçlar


Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Bursaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-0

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 3-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2


- Puan durumu


Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR16 10 4 2 21 7 14 34
2. EVKUR YENİ MALATYASPOR16 8 4 4 25 15 10 28
3. BEŞİKTAŞ16 7 5 4 27 19 8 26
4. TRABZONSPOR16 7 5 4 28 21 7 26
5. GALATASARAY16 7 5 4 26 19 7 26
6. KASIMPAŞA16 8 2 6 33 27 6 26
7. ANTALYASPOR16 8 2 6 19 21 -2 26
8. ATİKER KONYASPOR16 6 6 4 23 20 3 24
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR16 6 6 4 22 19 3 24
10. BURSASPOR16 4 8 4 16 16 0 20
11. MKE ANKARAGÜCÜ16 6 2 8 17 23 -6 20
12. GÖZTEPE16 6 1 9 15 19 -4 19
13. KAYSERİSPOR16 5 3 8 14 24 -10 18
14. AYTEMİZ ALANYASPOR16 5 2 9 12 21 -9 17
15. AKHİSARSPOR16 4 4 8 19 26 -7 16
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR16 3 6 7 15 21 -6 15
17. FENERBAHÇE16 3 6 7 16 24 -8 15
18. ÇAYKUR RİZESPOR16 1 9 6 18 24 -6 12


- 17. hafta programı


Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı gelecek hafta oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:46
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. görünüm
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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