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FETÖ'cüler ötmeye başladı! Efkan Ala'nın kaçırılma planı örgüt evinde yapılmış

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, darbeciler tarafından kaçırılmak istendiği ortaya çıktı. Ala'nın alıkonulma girişimine ilişkin yargılanan 18 sanık arasında bulunan M.K., planlamanın darbe girişiminden 1 gün önce örgüt evinde yapıldığını itiraf etti.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:25
FETÖ'cüler ötmeye başladı! Efkan Ala'nın kaçırılma planı örgüt evinde yapılmış

FETÖ'cü teröristler tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen darbe gecesi, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın alıkonulması teşebbüsüne ilişkin, 1'i firari, 18 sanık, Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Sanıkların savcılık ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdikleri ifadeler ile polis tutanakları ve tanık ifadeleri de dava dosyasında yer aldı.

'Tatbikat var' diyerek girmek istemişler

Dosyada yer alan iddianameye göre sanıklardan Yakup Y. ve Süleyman M., darbe girişimi gecesi saat 22.58 sıralarında otomobille dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Çankaya'da bulunan resmi konutunun önüne geldi. Araçtan inen şüphelilerden Yakup Y., nöbetçi polise tatbikata geldiklerini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Nöbetçi polisin, "Burada tatbikat yok, uzaklaşın" diyerek silah çekmesi üzerine ise iki kişi, araca binerek uzaklaştı.

Ambulansta askerler

İddianamede, aynı gece saat 23.23'te Çankaya Caddesi yönünden gelen içinde resmi üniformalı asker bulunan sivil araçlar geçtiğinin de tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine konuta çıkan cadde ve sokaklara araçlar çekilerek giriş ve çıkışın engellendiği ifade edildi. Saat 01.05 sıralarında Çankaya Caddesi'ne tersten giren ambulanstan uzun namlulu silahla inen üniformalı askerin bölgede bulanan vatandaşların üzerine yürüdüğü, daha sonra tekrar ambulansa binerek uzaklaştığı, yine saat 01.30 sıralarında içinde askerlerin olduğu bir ambulansın Çankaya Caddesi ve köşk yönüne gitmeye çalıştığı; ancak polisler ve vatandaşlar tarafından engellendiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Darbecileri engelleyen polis tanık

Konut önünde görevli olan ve tanık olarak ifade veren polis memuru S.U. da araçtan inen darbeci askerin 'tatbikata geldik' dediğini belirterek, "Silahımı çekip 'burada tatbikat falan yok' dedim. Bunun üzerine sivil giyimli bu şahıslar araçlarına binerek uzaklaştı" dedi.

Öte yandan söz konusu otomobilin darbeden birkaç gün önce konut çevresinde görüldüğü ve şüpheli olarak hakkında ihbarda bulunulduğu da iddianamede belirtildi.

1 gün önce planlamışlar

Davanın sanıklarından M.K. ise savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul ederek, darbe girişiminden 1 gün önce davanın diğer sanıklarından bazılarıyla Etlik'te bulunan örgüt evinde Ala'nın kaçırılması planının yapıldığını söyledi. Sanıklar, 'Anayasal düzeni ihlal', 'silahlı terör örgütü üyeliğe ve 'kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' suçlarından yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:25
  1. Ankara
  2. FETÖ'cü teröristler
  3. FETÖ davası
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. Efkan Ala'yı kaçırma planı
  6. İçişleri eski Bakanı Efkan Ala
  7. Mahkeme
  8. FETÖ itirafçıları

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