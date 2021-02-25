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Gündem FETÖ'cü eski subaylar Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

FETÖ'cü eski subaylar Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 kişinin aralarında meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:09:00 -
FETÖ'cü eski subaylar Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi.

Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen, 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgenaral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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