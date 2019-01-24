Feti Pehlivan Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu
Feti Pehlivan Saadet Partisi (SP) Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Feti Pehlivan'ın kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti. Peki Feti Pehlivan'ın görevi neydi?24 Ocak 2019 Perşembe 10:53
Feti Pehlivan Saadet Partisi (SP) Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Feti Pehlivan'ın kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday gösterildi. SP'nin Tekirdağ adayı Feti Pehlivan, Saadet Partisi İl Başkanı olarak görev yapmakta.
Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika
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