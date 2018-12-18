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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

18 Aralık 2018 Salı 14:41
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:41
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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