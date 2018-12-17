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Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı- Ersun Yanal, ilk maçında, son lig karşılaşmasına göre sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı- Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:28
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.

Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.


- Ersun Yanal'dan 2 değişiklik


Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı.

Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.


- Yanal'ın ilk sınavı doğum gününde


Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi.

Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, kendisi için iki özel olayı aynı gün yaşadı.


- Taraftarlardan Yanal'a sevgi gösterileri


Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Ersun Yanal'ın sahaya çıkmasıyla tribünler, tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" diye bağırdı.

Taraftarın sevgisini karşılıksız bırakmayan Ersun Yanal, tribünleri, saha kenarına gelerek alkışladı.


- Fenerbahçe, 2'si kaleci 7 yedekle sahada


Fenerbahçe, 2'si kaleci olmak üzere 7 yedek oyuncuyla sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması yedek kulübesini zayıflattı.

Fenerbahçe'de cezalı oyuncular Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlığı bulunan futbolcular Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, Alper Potuk ve Michael Frey maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Erten Ersu ile İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yassine Benzia oturdu.


- Erzurumspor taraftarları deplasman tribününü doldurdu


Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldurdu.

Maç öncesi takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen Erzurumlu futbolseverler, renkli görüntüler oluşturdu.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:28
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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