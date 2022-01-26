Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak? Fatma Girik’in cenaze namazı nerede kılınacak?

Yeşilçam oyuncularından Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'da, 79 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı. Peki Fatma Girik ne zaman, nerede toprağa verilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak?

Fatma Girik cenaze programı: Fatma Girik için tören ne zaman?

Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü koronavirüse çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Buna göre, yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Fatma Girik nerede toprağa verilecek?

Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Girik için salı günü yapılacak cenaze programı, İstanbul'daki hava muhalefeti sebebiyle ertelenmişti.