Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Falezlerde ölüm kalım savaşı! Mahsur kalan minik dostumuz için seferber oldular

Antalya'da falezlerin arasındaki sarp kayalıklarda günlerdir aç ve susuz şekilde mahsur kalan talihsiz kedi, itfaiye ekipleri ve vicdan sahibi vatandaşların nefes kesen ortak operasyonuyla kurtarıldı. Yüksekliğiyle baş döndüren kayalıklarda korkudan saklanan minik canın imdadına itfaiye erleri yetişti.

Antalya'da yaklaşık 30 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak veterinere götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda bulunan ve yüksekliği yaklaşık 30 metreyi bulan falezlerde mahsur kalan kedi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin arasındaki sarp kayalık alanda birkaç gündür mahsur kalan ve korkudan saklanan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra iple erişim teknikleri kullanarak kedinin bulunduğu yere ulaştı.

1 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Kedinin mahsur kaldığı noktaya ulaşan itfaiye eri, korktuğu gözlenen ve kayalık alandaki oyuklara saklanan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için mama ile yaklaşmaya çalıştı. Ancak korktuğu için bulunduğu noktadan ayrılmayan kediye daha sonra hayvan yakalama aparatıyla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan ve itfaiye erinin severek sakineştirdiği kedi çuvala yerleştirilerek falezlerin üst kısmına çıkarıldı. Taşıma çantasına konulan ve sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, ihbarda bulunan vatandaşlar ile restoran çalışanlarına teslim edildi. Mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi kontrol amaçlı veterinere götürüldü.

