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Yemek Tarifleri Ev baklavası bayramdan kaç gün önce açılır? Şerbetlenmemiş baklava kaç gün ne kadar dayanır?
Yemek Tarifleri

Ev baklavası bayramdan kaç gün önce açılır? Şerbetlenmemiş baklava kaç gün ne kadar dayanır?

Ramazan ikramlarının başında hiç kuşkusuz baklava gelir. Bayram için baklava açmak isteyenler ise 'Bayramdan kaç gün önce baklava açılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Şerbet dökülmeyen baklava kaç gün saklanır? Günler önce açılan baklava nerede saklanır buzdolabına mı konur?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 17:13:00 -
Ev baklavası bayramdan kaç gün önce açılır? Şerbetlenmemiş baklava kaç gün ne kadar dayanır?

Bayramlarda eve gelenlere mis gibi kıyır kıyır ev baklavaları ikram edilmek istenir. Bu sebeple bayrama günler kala hanımların pek çoğu ‘Baklava bayramdan kaç gün önce açılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Ev baklavası bayramdan kaç gün önce açılır? Şerbetlenmemiş baklava kaç gün ne kadar dayanır?

Bu yıl ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Hanımlar genellikle bayramdan bir gün önce yani arife günü baklavalarını açmayı tercih ediyor. Ama zamanı olmayanlar baklavalarını önceden hazırlayıp, bayram sabahı ya da arifeden şerbetlemeyi tercih ediyor. Bu sebeple pek çok kişi bayramdan kaç gün önce baklava açılırsa, hamurun bozulmayacağını araştırıyor.

Baklavayı açtıktan sonra üzerini kapatıp 3 ila 5 gün serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Saklama süresi uzadıkça baklava hamuru bayatlayacaktır. Şerbetlemediğiniz baklavayı buzdolabında saklamanıza gerek yok.

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