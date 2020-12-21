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Aktüel Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı
Aktüel

Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:18:26 -
Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı Semhal Meles'in gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eski lideri olan Meles Zenawi'nin kızı Semhal Meles, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de gözaltına alındı.

TPLF içerisinde aktif görevde olmadığı bilinen Semhal Meles'in niçin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Semhal Meles'in annesi Azeb Mesfin, gözaltıyı doğrularken, kızının, 4 Kasım'da eyaletteki isyancı TPLF yönetimine karşı başlatılan askeri operasyon öncesinde bölgeye gittiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Meles Zenawi, 1991'den vefat ettiği 2012 yılına kadar ülkeyi yönetmişti.

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