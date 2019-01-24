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Eski AK Partili vekil trafik kazası geçirdi

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:04
Eski AK Partili vekil trafik kazası geçirdi

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 22. dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde yakınlarını ziyaret eden Yılmaz, 06 TMZ 29 plakalı otomobili ile İstanbul'a seyir halinde iken, Nacak köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Yılmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Vali ziyarette bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve hastane başhekimi Cemaletin Atam'dan bilgiler aldı.

Bilgin, ardından Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:04
  1. Kırklareli
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  3. AK Parti
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