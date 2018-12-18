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Eşine desteği tribünden değil kulübeden veriyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Esma Uysal, yöneticiliğini yaptığı amatör kümede mücadele eden Eleşlerspor'un teknik direktörü olan eşi Murat Uysal'a müsabakalarda oyuncu değişiklikleri ve esame listesini hazırlayarak yardımcı oluyor- Kulüp yöneticisi Esma Uysal:- "Bu işe hem futbolu severek hem de eşime destek olmak için başladım. İngilizce öğretmeni olduğum için her zaman çocuklarla iç içe olmuşumdur. Bunu futbola taşımalıyım diye düşündüm"- Teknik direktör Murat Uysal:- "Onun sayesinde çok maç kazanıyoruz. Futbolcularımız da onu çok seviyor"

18 Aralık 2018 Salı 12:19
Eşine desteği tribünden değil kulübeden veriyor

ZONGULDAK (AA) - CEM SÜRMENELİ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Esma Uysal, yöneticiliğini yaptığı amatör kümede mücadele eden Eleşlerspor'un teknik direktörü eşi Murat Uysal'a her müsabakada kulübede destek veriyor.

Zonguldak 1. Amatör Küme Ereğli grubunda yer alan Eleşlerspor'un teknik direktörü Murat Uysal, hafta sonları oynanan futbol maçlarına kulüp yöneticisi olan eşi Esma Uysal ile çıkıyor.

Yedek kulübesinde eşine yardımcı olan kulüp yöneticisi Esma Uysal, oyuncu değişikliklerini ve esame listesini hazırlıyor, futbolculara moral vererek saha içinde futbolculara su dağıtıyor.

İlçede İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Esma Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çok sevdiğini ve eşine sahada destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çocukları kötü alışkanlıktan kurtarmak için futbola yönlendirmeye çalıştıklarını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bu işe hem futbolu severek hem de eşime destek olmak için başladım. İngilizce öğretmeni olduğum için her zaman çocuklarla iç içe olmuşumdur. Bunu futbola taşımayalım diye düşündüm. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak bizim amacımız. Sokakta oynayacaklarına gelsinler spor yapsınlar. Enerjilerini burada atsınlar istiyoruz. Bu anlamda eşime destek oluyorum."


- "Eşime sahada destek olmak beni mutlu ediyor"


Yedek kulübesinde oyuncu değişikliklerini yazdığını anlatan Uysal, "Esame listesini hazırlıyorum. Gençlere moral veriyorum. Saha içinde su ihtiyacı olursa onlara su veriyorum. Eşime sahada destek olmak beni mutlu ediyor. 'Kadın isterse her şeyi başarır.' diyorum. Her kadının eşine mutlaka destek olması gerekir." ifadelerini kullandı.


- "Yedek kulübesinde bazen futbolculara taktik veriyor"


Murat Uysal da çeşitli amatör kulüplerde futbol oynadıktan sonra Eleşlerspor'da teknik direktörlüğe başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eşim bana her konuda olduğu gibi futbolda destek oluyor. Futbolcu gençlerimizle yakından ilgileniyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Yedek kulübesinde bazen futbolculara taktik ve moral veriyor. Sevinçlerimize ve üzüntülerimize ortak oluyor. Öğretmen olduğu için gençlerle diyalogları çok iyi. Onun sayesinde çok maç kazanıyoruz. Futbolcularımız da onu çok seviyor."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:19
  1. Alaplı
  2. Futbol
  3. Zonguldak

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